Jan Versteegh: ’We stoppen niet! We gaan gewoon niet door...’

Jan Versteegh en Albert Verlinde hebben donderdagavond te horen gekregen dat hun show niet wordt voortgezet. „Voor ons is het vervelend, maar niet het einde. Het is ontzettend vervelend voor het hele team, dat zo ontzettend hard gewerkt heeft om dit programma te maken”, reageert Albert. „En op de een of andere manier zit de kijker er niet echt op te wachten. U was er wel, maar niet meer zo heel veel. En dan houdt het dus een beetje op voor de zender. We hebben de kans gekregen om het te bewijzen, maar dat is niet gelukt.”

Jan Versteegh wil daar nog wel op inhaken. „We stoppen niet! We gaan gewoon hierna niet door. Het is niet dat we nu van de zender af worden gejast. Ik vind het vooral belangrijk om te zeggen dat ik het wel met heel veel lol steeds heb gedaan. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd.” Dat kan Albert alleen maar beamen. „Dat is het, weet je. We gingen iets doen wat er niet was, op een tijdstip wat er niet was. En we zijn het gaan doen en dan lukt het niet. Dat kan met een ondernemer ook gebeuren.”

Ook Patty Brard wil nog graag haar zegje doen ’als iemand die er het laatst bij gekomen is’. „Ik wil jullie allebei prijzen om jullie enthousiasme en liefde. En je loyaliteit naar het team en ook naar de mede-presentatoren en de deskundigen die hier aangeschoven zijn. Jullie zijn altijd in een goede bui. Op Jan na...”, grap ze. „Ik neem echt diep mijn petje af voor het feit dat jullie vandaag op de redactie zo lief zijn geweest. Ik kon het niet opbrengen en ik ben er pas. Ik word daar erg emotioneel van, maar ik heb jullie echt in mijn hart gesloten.”

