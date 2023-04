Premium Het beste van De Telegraaf

Door coke verminkte soapster: ’Ik had mijn testament al opgesteld’

Door Nick Wijsen

De voormalige Britse soapster Danniella Westbrook heeft door een jarenlange drugsverslaving last van afgebrokkelde botten in haar gezicht. Ⓒ ANP/HH / Instagram

De eindstreep is in zicht voor de 49-jarige Danniella Westbrook. De voormalige Britse soapster, wier gezicht is misvormd door het snuiven van vervuilde cocaïne, heeft een belangrijke stap in het transformatieproces gezet om haar gelaat weer in oude luister te herstellen. Twee weken geleden ging ze, voorlopig voor het laatst, onder het mes. „Ik was bang dat ik tijdens de ingreep zou sterven...”