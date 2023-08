Actrice Tori Spelling opgenomen in het ziekenhuis

Het is niet bekend waarom de actrice in het ziekenhuis ligt. „Vierde dag hier en ik mis m’n kinderen zo”, schrijft Spelling bij de foto waarop een infuus in haar hand gaat. „Dankbaar en zo trots op mijn sterke, dappere, weerbare en lieve kinderen die positief blijven, ongeacht wat er op mij af komt.”

In juni maakten Spelling en haar man Dean McDermott bekend na een relatie van achttien jaar uit elkaar te gaan. Recent gingen er ook geruchten dat Spelling grote schulden zou hebben en in een caravan moet wonen.