Zwolle haakt af in strijd om songfestival

„De accommodatie voldoet niet aan de eisen. Qua omvang, faciliteiten en capaciteit gaat het op dit moment niet lukken. Je kunt bijbouwen, maar ook dat is niet ideaal. Hier het songfestival houden, is alsof je de Champions League-finale in het stadion van PEC Zwolle speelt”, zegt directeur Toni Denneboom tegen de Stentor.

Zwolle stelde zich al kandidaat met een promotiefilmpje, nog voordat Duncan Laurence in Tel Aviv het songfestival won. Denneboom denkt dat de Brabanthallen in Den Bosch zich wél lenen voor het huisvesten van het songfestival. „Ik hoop op Den Bosch, maar ik geef Ahoy in Rotterdam een goede kans. Amsterdam heeft in die periode al de Grand Prix van Zandvoort in de regio.”