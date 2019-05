Om deze opmerkelijke reden legt Henk Westbroek de opnames van All Together Now stil

In All Together Now treden zangers op voor een jury bestaande uit 100 muziekprofessionals uit alle takken van de business. De zanger of zangeres die de meeste juryleden enthousiast weet te krijgen, is de winnaar van de avond. Ook Henk Westbroek zit in deze jury, maar vrijdagavond was hij in geen velden of wegen te vinden.

„Hey! Henk is weg!”, wordt al snel opgemerkt. Als presentatrice Chantal Janzen backstage verhaal gaat halen, wordt al snel duidelijk wat er nou aan de hand is. „Henk, waar blijf je nou?” vraagt de blondine. „Ik had diarree”, verklaart Henk terwijl hij nonchalant doorloopt. „Nou, ja dan weten we dat. Altijd fijn om met de mensen mee te leven”, reageert Chantal in de camera.

Als Henk eindelijk zijn plekje in de jury inneemt, wordt hij warm onthaald. De zanger krijgt nog net geen staande ovatie van de voltallige jury. Toch ziet hij er nog niet helemaal op zijn gemak uit. „Henk zit er heel bescheten bij”, besluit Chantal.