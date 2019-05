Art Rooijakkers doet niet mee met Nacht van Vluchteling

De Nacht van de Vluchteling is dit jaar in de nacht van 15 op 16 juni. Dit is helaas niet te combineren met Arts werk, die 17 juni aan de slag moet voor de zomertalkshow op RTL 4. Hij zal wel het startsein geven van wat hij „een van de mooiste nachten van het jaar” noemt.

Art bekent dat nu hij vader is, hij het nog moeilijker heeft met het leed van vluchtelingen. „Ik ben, zoals ik dat altijd noem, emotioneel incontinent. Ik huil veel sneller dan vroeger”, biecht de presentator op tegen 6 Inside. „Het lijkt net alsof het rechtstreeks mijn hart binnenkomt.”