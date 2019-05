Prins Harry bracht de nacht zónder Meghan door

Volgens Britse media reisde de hertog van Sussex al op donderdag naar Italië om vrijdag mee te kunnen doen aan de polowedstrijd. Het was zijn eerste nacht van huis sinds de geboorte van zijn zoon Archie op 6 mei.

Professioneel polospeler Nacho Figueres was vrijdag aanvoerder van Harry’s team. Hij vertelde aan de pers: „Hij is klaar voor de wedstrijd en heeft een goede nachtrust gehad. We zijn blij dat we ons vandaag kunnen inzetten voor Sentebale, daarom zijn we hier.”

Figueres was vorig jaar op de bruiloft van Harry. Over Harry’s nieuwe rol als vader zegt de polospeler: „Vader zijn verandert je altijd. Hij lijkt zeer, zeer gelukkig te zijn. Ik denk dat dit een zeer spannend deel van zijn leven is. Hij was er klaar voor en ik denk dat hij er dol op is.”

Ⓒ ANP