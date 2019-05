Prinses Diana Ⓒ BSR Agency

Het is al ruim twee decennia geleden dat prinses Diana het leven liet. Het vreselijke ongeluk waarbij zij op 31 augustus 1997 om het leven kwam, is nog altijd voer voor gespreksstof. Aanleiding voor een Amerikaans themapark om de gebeurtenis te verwerken in een attractie. Critici noemen het smakeloos, maar de eigenaar is het daar absoluut niet mee eens. „Je ziet geen bloed.”