Kroonprinses Mary in juni naar Vancouver

Kroonprinses Mary van Denemarken reist in juni af naar Canada om deel te nemen aan de internationale conferentie Women Deliver. Die is van 2 tot en met 6 juni in Vancouver. De non-profitorganisatie Women Deliver zet zich wereldwijd in voor verbetering van de positie van vrouwen, hun rechten, gezondheid en welzijn.