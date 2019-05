Opnieuw hommeles tussen Connie en Eugène

Begin mei werd al bekend dat Connie een deurwaarder op haar ex had afgestuurd om beslag te laten leggen op in totaal vijftien panden, inmiddels denkt ze recht te hebben op nog veel meer zaken. Dat meldt Evert Santegoeds in Shownieuws.

Opnieuw heeft Connie een deurwaarder op Eugène afgestuurd om beslag te laten leggen op zijn huis in Soest waar zijn ex-vrouw nu woont, aandelen van zijn bedrijf en wat pandjes in Hilversum. Voor Eugène komt het niet helemaal onverwacht al laat hij wel weten het vreemd te vinden, omdat ze juist net een afspraak hadden gemaakt om op 4 juni samen te komen.

Connie stelt dat zij alles uit handen heeft gegeven en dat de mensen die dit nu gedaan hebben het kennelijk nodig vonden. Verder wil zij zich nergens mee bemoeien en zegt ze te denken recht te hebben op die zaken.

Omdat de twee willen voorkomen dat alles zo hoog oploopt dat ze voor de rechter komen te staan, zijn ze van plan om 4 juni samen te komen om tot een oplossing te komen.

