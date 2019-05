David Tennant wordt voor vijfde keer vader

David Tennant en Moffett zijn nu acht jaar getrouwd. Tennant werd in maart 2011 voor de eerste maal vader toen dochtertje Olive ter wereld kwam. Later dat jaar maakte Tennant bekend dat hij Moffett’s zoontje Tyler (Ty), uit een eerdere relatie, had geadopteerd. Ty is nu 17 jaar oud, Olive is acht, zoon Wilfred is zes en de jongste, Doris, is vier jaar oud.

David grapte in de show dat Tyler zijn ouders nu ’lezingen’ geeft over anticonceptie. „Wat echt vreemd is, dat we nu lezingen krijgen van onze 17-jarige zoon over anticonceptie. Het lijkt de omgekeerde wereld. Hij denkt ’kom op, moet ik je nou de basisprincipes uitleggen?’”