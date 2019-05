Jandino sluit Bon Bini 3 niet uit

„Bon Bini Holland 2 was zo’n belachelijk succes dat ik vaak de vraag over Bon Bini 3 krijg. Ik krijg die vraag overal”, zegt Jandino tegen BuzzE. „Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik die vraag hoor en dat ik ernaar luister. Daar kan je zelf wel wat moois van maken.”

Dat Bon Bini Holland 2 de best bezochte Nederlandse film uit 2018 was en door ruim 600.000 mensen in de bioscoop werd gezien, had Jandino niet verwacht. „Ik had het wel gehoopt natuurlijk. Ik hoopte dat we in ieder geval, net als het eerste deel, rond de half miljoen bezoekers zouden halen. Ik had niet verwacht dat we daar nog boven zouden eindigen.”

Volle agenda

Met films, komedieshows en tv-programma’s heeft Jandino een volle agenda, maar daar is hij juist heel blij mee. „Ik vind werken gewoon zo leuk en ik krijg daar veel energie van. Ik slaap ook maar vier uur op een dag”, zegt hij. Zijn gezin heeft daar vrede mee. „Mijn vrouw is blij als ik een keertje uit huis ben. Het geheim is dat je de tijd die je hebt nuttig besteedt. Als ik thuis ben dan ben ik dat ook echt.”

Een specifiek project waar hij in de toekomst nog aan wil werken, heeft Jandino op dit moment niet op zijn bucket list staan. „Ik wil dingen blijven ontwikkelen maar het allerbelangrijkste is gewoon gelukkig zijn in het leven. Simpel.”