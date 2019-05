Roxeanne Hazes flauwgevallen voor optreden DWDD

Roxeanne legt uit dat ze als kind kampte met epilepsie, maar daar overheen is gegroeid. Toch worden soms voor optredens de zenuwen haar teveel en een keer liep dat niet zo fijn af. „als ik echt zenuwachtig ben voor een show hoor ik nog steeds dat kleine meisje in mijn hoofd zeggen: ‘Mama, mijn beentjes trillen.’ Vorig jaar ben ik flauwgevallen voor een optreden bij DWDD. Lag ik thuis opeens op de grond, ik herkende Erik niet meer en moest naar de eerste hulp. Dat is wat stress met je kan doen”, aldus Roxeanne in het Parool.

Ook laat de dochter van wijlen André Hazes weten dat ze het heel gezellig vond in de studio van het programma, maar bloednerveus was en hierdoor naar eigen zeggen niet goed uit de verf kwam. „In de studio was het heel gezellig, ik werd echt deel van de familie. Maar ik was ook zwanger en altijd bloednerveus. Andermans liedjes zingen vind ik sowieso lastig, en het klonk gewoon niet al te best. Natuurlijk baalde ik daarvan.”

Hoewel Roxeanne niet altijd even leuke reacties krijgt online, zegt ze het meeste te negeren. Toch wil ze af en toe een weerwoord geven, omdat ze het gevoel heeft het op te moeten nemen voor anderen. „Ik heb ook het idee dat ik op moet komen voor andere vrouwen. Ik weet heus wel dat ik niet de slankste ben, maar als die Gonny’s en Olga’s mij uitschelden om mijn lichaam, lezen zestienjarige meisjes mee. Die durven dan ook niet meer in badpak of bikini te lopen. Voor hen wil ik ook opkomen, in dat opzicht ben ik een echte feminist.”

