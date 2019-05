Doek valt ook in Nederland voor The big bang theory

De cast van The big bang theory zetten eerder deze maand hun handafdrukken in cement bij het TCL Chinese Theatre IMAX in Los Angeles. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

In de VS zijn de tranen inmiddels opgedroogd na het einde van The big bang theory. De laatste aflevering staat zaterdag in Nederland op het programma. De acteurs zijn, naar eigen zeggen, gestopt op het hoogtepunt. Ook qua salaris bereikten ze wereldwijd de top.