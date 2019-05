Taron Egerton mocht dagboeken Elton John lezen

Taron vertelt dat hij en Elton veel tijd met elkaar doorbrachten tijdens de opnames en dat ze in die periode erg close zijn geworden.

Het lezen van Eltons dagboeken hielp Taron goed bij het invullen van de rol en was bovendien erg leuk. „Ik las zijn dagboeken van 1970 tot ’76 en ze zijn zo hilarisch alledaags”, vertelt de acteur. „Hij schreef dan bijvoorbeeld ’de wasmachine is kapot. Heb een liedje geschreven met als titel Honky Cat.’ En dat was het dan voor die dag. Een andere favoriete passage van mij is ’Voelde me niet goed vannacht. Had een woedeaanval, gooide een bord met frietjes kapot in het restaurant’.”

Rocketman gaat op 30 mei in Nederland in première.

