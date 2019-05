Fans teleurgesteld na eerste reünie-optreden Spice Girls

„Het is verschrikkelijk, we kunnen niet eens verstaan wat ze zeggen of welke nummers ze zingen”, luidt een van de veelgehoorde kritieken. Meerdere bezoekers uitten hun ongenoegen op Twitter. „Hebben we hier zoveel voor betaald?”, „Ik kan geen woord verstaan van wat ze zingen. Ik sta hier te janken”, en „Wij hebben zoveel moeite gedaan om vakantie te nemen op werk en hiernaartoe te reizen en we hebben ons blauw betaald aan een ticket. Dit is gewoon niet goed genoeg” is een greep uit de vele negatieve reacties.

Reactie

Mel B. reageert zaterdagochtend via Instagram Stories op de kritiek. „Bedankt om naar onze show in Dublin te komen kijken. We zien jullie terug in Cardiff en hopelijk is het geluid daar veel en veel beter”, aldus Mel.

De Spice Girls zullen in totaal met hun show dertien steden aandoen in Engeland, Ierland, Wales en Schotland. Victoria ’Posh Spice’ Beckham is niet van de partij, omdat ze te druk is met haar eigen modelabel. Op 15 juni sluit de meidengroep de tournee af in Londen.