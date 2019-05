’Wij zijn Oranje’ nieuwe single André Hazes

André heeft de single in samenspraak met de voetbalbond KNVB gemaakt. Hij is supertrots dat hij ervoor is gevraagd. De zanger hoopt dat zijn plaat net zo’n succes wordt als de voetbalhit van zijn vader. Die scoorde in 1988 met Wij houden van Oranje een megahit. Bovendien werd het Nederlands elftal toen Europees kampioen.

Wij zijn Oranje is zaterdag uitgekomen en te beluisteren op Spotify.