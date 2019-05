Nieuwe mijlpaal Bibian Mentel: ze kan weer staan

Toch blijft Bibian, die vorig jaar voor de tiende keer werd getroffen door kanker, realistisch. „Dit was een heel blij moment, maar ik ben er nog lang niet”, vertelt ze aan NH Nieuws.

Haar man, Edwin Spee, deelde vrijdagavond een video op Facebook. Hierop is te zien dat zij eerst met een hand los staat en vervolgens ook de tweede. „Holy shit”, hoor je haar trotse man roepen.

Het was eerst nog ondenkbaar dat ze zonder handen kan staan. Tweeënhalve maand geleden werd ze geopereerd aan een tumor in haar rug. Toen zij wakker werd na een vier uur durende operatie kreeg Bibian een schok te verwerken. Edwin schreef daarover op sociale media: „Bibian had geen gevoel meer in haar benen.”

Bibian is nu druk bezig met revalideren. „Gelukkig ben ik inmiddels erg mobiel in mijn rolstoel. En ik ben aan het oefenen, héél veel aan het oefenen. Fysio en sport. Alles om die spieren en zenuwbanen in mijn been te versterken.”