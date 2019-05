Jon Voight: Trump beste president sinds Lincoln

Voight, recht in de camera kijkend, richt zijn boodschap aan de leden van de Republikeinse Partij. „Ik weet dat jullie het met mij eens zijn als ik zeg dat onze president heel veel respect en liefde van ons heeft”, begint hij zijn verhaal. Voight meent dat Trump het niet makkelijk heeft vanwege de constante kritiek die hij krijgt van de Democraten en dat het land onder hem „sterker en veiliger is en er meer banen zijn”, omdat Trump in zijn ogen „alles goed heeft gedaan.”

„Laat je niet foppen door de Democraten, want wij zijn onderdeel van een land dat momenteel triomfeert”, vervolgt Voight. „Dus laten we samen achter hem gaan staan, laten we achter de waarheid staan dat president Trump de beste president is sinds Abraham Lincoln.”