Tweede soloplaat Liam Gallagher is klaar

De filmmaker zegt tegen muzieksite NME dat het album de vergelijking met Oasis-klassiekers als What’s The Story (Morning Glory)? en Definitely Maybe moeiteloos kan doorstaan. „Zijn fans worden niet teleurgesteld”, zei Lightening verder.

De regisseur volgde Liam voor een documentaire die As It Was gaat heten. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe plaat van Liam uitkomt. Een titel is er ook nog niet voor de opvolger van As You Were uit 2017.