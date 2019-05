Irene Moors leert Rob van Someren reanimeren

Op meer dan twintig locaties in Nederland werden reanimatieworkshops verzorgd door het Rode Kruis. Van Someren, die zijn radioprogramma Somertijd combineert met een baan als politieagent, hoopt met deze dag het belang van reanimeren onder de aandacht te brengen. „In die functie maak ik regelmatig mee hoe belangrijk het is dat iedereen weet hoe je moet reanimeren”, zegt hij. „Met het organiseren van deze dag, wil ik vooral voorkomen dat je niet weet wat te doen wanneer je in zo’n situatie terechtkomt. Door een uur te geven red je een leven. ”

Tijdens de radio-uitzending trad Van Dik Hout op. Ook kwam Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, langs bij Paleis Soestdijk. Hij kreeg van Irene Moors, ambassadeur namens het Rode Kruis, een reanimatieworkshop.

Radio 10 is maandag samen met het Rode Kruis een petitie gestart om EHBO verplicht te maken op middelbare scholen. Tot nu toe hebben 23.400 mensen de petitie ondertekend. Het streven is om 40.000 handtekeningen op te halen om het op de politieke agenda te krijgen.