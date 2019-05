George Clooney: EU is een briljant idee

Clooney heeft een huis in zowel Italië als Engeland. Vandaar dat hij de ontwikkelingen in Europa met interesse volgt. De brexit ziet hij helemaal niet zitten. „Het is een historische fout”, zegt hij over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

Waar Clooney zich erg druk om maakt, is het aanwakkerende racisme in Europa. Hij noemt Italië als voorbeeld en ziet dezelfde tendens in Hongarije en Polen. Maar ook buiten de EU, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. „Het is beter om vooruit te kijken en daarbij hoort dat je geen mensen uitsluit.”

De acteur liet ook nog maar eens weten zelf geen enkele interesse te hebben in een politieke carrière, ook al is hij veel met politiek bezig. „Ik zou niet kunnen omgaan met de compromissen die je als politicus moet sluiten”, zei hij.