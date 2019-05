Moby diep door het stof

„Nu er enige tijd verstreken is, realiseer ik me dat veel van de kritieken die ik te horen heb gekregen over mijn verhaal over Natalie in Then It Fell Apart terecht zijn”, begint Moby zijn betoog. „Ik erken ook dat het onattent van me was om haar niet vooraf op de hoogte te stellen en het is even onattent van me dat ik haar reactie niet volledig respecteerde.

Portman liet weten verrast te zijn door zijn verhaal dat ze twintig jaar geleden korte tijd gedatet hadden. „In mijn beleving was hij een oudere man die creepy deed terwijl ik net geslaagd was op de middelbare school.” Moby zegt daar nu over” „Ik accepteer ook gezien de dynamiek van ons bijna veertienjarig leeftijdsverschil dat ik absoluut verantwoordelijk en respectvol had moeten optreden toen Natalie en ik elkaar voor het eerst bijna twintig jaar geleden ontmoetten.”

Moby gaat in zijn post niet in op de waarheid van het liefdesverhaal in zijn biografie. Het lijkt erop dat hij nog steeds volhoudt dat hij iets gehad heeft met de actrice, terwijl zij dit ontkent.