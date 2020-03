Matthijs van Nieuwkerk Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - Nu Jeroen Pauw op zijn tv-pensioen is teruggekomen, hopen kijkers dat ook Matthijs van Nieuwkerk nog even blijft. Vrijdag nog zorgde hij met André van Duin voor een van de bijzonderste momenten uit vijftien jaar De wereld draait door (DWDD). Toch is er geen sprake van verlenging, zegt BnnVara: vrijdag zal de allerlaatste uitzending plaatsvinden.