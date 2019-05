Opnieuw beroerte prinses Soamsawali

In maart werd prinses Soamsawali ontslagen uit de intensieve verzorging en begin deze maand was ze ogenschijnlijk zodanig opgeknapt dat ze in een rolstoel en vrij bewegingsloos aanwezig kon zijn bij de ceremonie waarin haar ex-man de leden van de koninklijke familie ter gelegenheid van zijn kroning nieuwe titels gaf.

Het huwelijk van Soamsawali - een dochter van een oudere broer van koningin Sirikit - en haar neef Vajiralongkorn in 1977 was gearrangeerd door de koningin, maar al voor de bruiloft had hij een verhouding met Sujarinee Vivacharawongse. Die zou zijn tweede echtgenote worden.

Vajiralongkorn en Soamsawali kregen één dochter, de in december 1978 geboren prinses Bajrakitiyabha. In 1991 werd de scheiding uitgesproken. Anders dan de twee andere echtgenotes van wie Vajiralongkorn scheidde, heeft Soamsawali haar plaats aan het hof behouden. Dochter Bajrakitiyabha trad bij de kroningsplechtigheden eerder deze maand ook veelvuldig op de voorgrond.