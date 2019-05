Vriendin Frenkie de Jong: ’Ik krijg boze blikken van andere voetbalvrouwen’

In een video met Anna Nooshin vertelt ze: „Afgelopen jaar is natuurlijk een heel bewogen jaar geweest, dat er heel veel aandacht op Frenkie en dan ook op mij komt. En dan merk je wel eens een beetje, ja, jaloezie wil je niet meteen zeggen, want dan klinkt het negatief, maar je merkte wel dat er scheve gezichten waren de hele tijd. Je hebt er ook hele lieve meiden tussen zitten, maar je hebt er altijd een paar bij zitten waar je boze blikken van krijgt.”

Daarnaast kreeg Mikky ook geregeld commentaar als ze foto’s plaatste op Instagram. „Dan hoor je via via: ’kijk nou weer wat ze post, ze is alleen maar met Instagram bezig’.” De vriendin van Frenkie noemt dit „jammer”, want: „Als je iedereen iets gunt, dan is iedereen gelukkig.”

