Filmmaker Bong Joon-Ho dankbaar voor Gouden Palm

„Ik ben zeer vereerd. De Franse cinema heeft me altijd geïnspireerd”, zei de Zuid-Koreaanse regisseur tijdens zijn dankwoord. Het is de eerste keer dat een regisseur uit Zuid-Korea de belangrijke filmprijs in de wacht sleept.

Juryvoorzitter Alejandro Gonzalez Iñarritu, verklaarde dat de jury unaniem voor Parasite has gekozen. „We waren gefascineerd door de film. En die fascinatie groeide de laatste dagen alleen maar”, zei de Mexicaanse filmmaker. „Vandaar dat we unaniem gekozen hebben.”