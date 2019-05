Nederlandse act naar halve finale BGT

Tijdens hun auditie kregen de vijf dames al een staande ovatie van de jury van BGT. Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon en David Walliams waren laaiend enthousiast over de Nederlandse act. De Angels werden door hen meteen omgedoopt tot ’The Pussycat Dolls of Magic’. Dixon was erg te spreken over hun uitstraling. „Het is mooi om zo’n grote groep vrouwen het zo goed te zien doen op het podium. Ik voel me daardoor trots om een vrouw te zijn.”

Woensdag staat de halve finale voor Angels Inc. op het programma. Tijdens de liveshow strijdt de meidengroep dan tegen zeven andere acts voor een plek in de finale van Britain’s Got Talent.