BN’ers maken live bevalling mee

De twee duiken voor de TLC-serie, net als Bobbi Eden en Marly van der Velden, in de wereld van de verloskundigen. Ze kijken mee met vrouwen die in verschillende fases van de zwangerschap zitten.

„Het viel me op dat veel partners heel ongemakkelijk zijn”, herinnert Fatima zich van de bevallingen die ze live meemaakte. „Dat had ik eerlijk gezegd ook wel. Je staat er toch een beetje naast. Je wilt helpen, maar je kan zo weinig doen.”

Oergevoel

Fatima vond het ondanks het ongemak „heel intiem en bijzonder” om de stellen te volgen. Vooral de heftigheid van een bevalling, is haar bijgebleven. „Dat oergevoel van een vrouw. Wat een kracht zit daar in, daar heb ik echt bewondering voor. Maar ik vond het ook een heel heftig proces. Je gaat in korte tijd van extreme pijn naar intens geluk.”

Ook voor Monica Geuze, die in juli beviel van een meisje, was het een unieke ervaring. „Natuurlijk heb ik het zelf al eens meegemaakt, maar dit was echt anders”, vertelt de 24-jarige vlogster. „Ik heb wel dingen gehoord die ik niet heb meegekregen toen ik zelf aan het bevallen was. Er gebeurt zoveel tegelijk in zo’n kamer, dat heb je als vrouw helemaal niet door. Dan ben je met hele andere dingen bezig”, grapt ze.

Humor

Monica voelde zich ’heel vereerd’ dat ze een aantal stellen bij zulke bijzondere momenten in hun leven mocht vergezellen. „Soms voelde ik me niet zo op mijn plek, wilde ik niet teveel zijn. Maar dat gevoel ging eigenlijk best snel weg.” Dat kwam vooral doordat er ook ruimte was voor humor. „Bevallen is natuurlijk niet altijd even charmant. Dat zorgt soms juist ook wel voor grappige momenten.”

Fatima maakte nooit eerder een bevalling van zo dichtbij mee. En hoewel de 40-jarige oud-hockeyster geen kinderen heeft, blijft ze bezig met de vraag of ze moeder wil worden. „Wie weet draagt dit programma eraan bij om helderder te krijgen ze wel of niet te willen.”

Puppies

Het gevoel moeder te willen worden, heeft ze tot nu toe niet gehad. „Ik heb dat wel met puppies. Als ik die zie, wil ik die ook hebben. Maar als ik een kinderwagen zie, heb ik dat gevoel niet.” Ze vervolgt: „Toen ik na de geboorte dat gezinnetje zag, vond ik dat een heel aandoenlijk moment. Maar het maakt niet: dat wil ik ook!”

De tweede reeks van Bevallen met… is vanaf dinsdag 28 mei vier weken lang te zien bij TLC.