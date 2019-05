Kim Kardashian, de Opel Kadett onder de sterren

Ⓒ BSR

Nu is een beetje knutselen aan jezelf inmiddels best gemeengoed geworden, maar je hebt altijd baas boven baas. Neem Kim Kardashian. De 38-jarige Amerikaanse, die rijk werd door vooral niets te kunnen of te doen, maar dat liet filmen voor een realityserie en zo toch nog schathemeltjerijk werd, is een van de ongekroonde koninginnen van de plastische chirurgie. En ach, geld genoeg, dus bij tijd en wijle gaat er ergens weer een spuit in. En dat voor een godsvermogen...