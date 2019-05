Philippe Geubels zou graag in Nederland wonen

Waar Philippe dan zou wonen, weet hij al. „Ik kom echt heel graag in Amsterdam.” Van een verhuizing zal het echter toch niet snel komen. „Ik vrees dat ik dan de rest van mijn gezin moet teleurstellen als ik dat doe.”

Hoewel de Belg graag en vaak in Nederland komt, ziet hij toch een verschil in cultuur en humor. „Vlamingen zijn vaak wat droger in hun humor dan Nederlanders.” Wel kan hij lachen om de Nederlandse humor. Zo werkte Philippe voor zijn nieuwe sitcom GEUB, vanaf 22 april te zien bij Videoland, samen met Derek de Lint. „Ik had hem al gezien in Gooische Vrouwen en daarin vond ik hem heel grappig.”