Nick deelt lief jubileumbericht voor Priyanka

„Een jaar geleden ging ik met een groep vrienden naar Beauty and the Beast in de Hollywood Bowl”, begint de Jonas Brother zijn eerbetoon aan Priyanka. „Een van die vrienden was de vrouw die later mijn beste vriend, mijn muze, mijn vertrouweling en mijn mooie vrouw werd. Ik ben zo dankbaar voor ons avontuur tot nu toe. Jij laat me elke dag weer lachen en je inspireert me om het beste uit mezelf te halen. Ik ben vereerd om jouw man te zijn. Ik hou van je”, aldus Nick, waarna hij zijn post afsluit met een hartje.

Nick en Priyanka trouwden in december vorig jaar.