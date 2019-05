Gejoel en gefluit voor Spaanse koning

De voetbalminnende koning werd voor aanvang van de wedstrijd en bij het spelen van het volkslied door een deel van de fans uitgefloten. Felipe is daar overigens aan gewend. Het is inmiddels een vast ritueel bij de Copa del Rey, waar de laatste jaren steevast teams in de eindstrijd stonden uit naar zelfstandigheid strevende landsdelen als Catalonië en Baskenland.

Het fluitconcert van de Catalaanse voetbalfans, die ook de leuze ’Vrijheid, leve Catalonië’ scandeerden, werd door een deel van het publiek beantwoord met ’leve Spanje’. Koning Felipe bleef er onbewogen onder, zo meldden Spaanse media zondag. Hij zwaaide naar iedereen.

In de koninklijke loge werd de koning onder meer vergezeld door de voorzitters van beide voetbalclubs, de burgemeesters van Sevilla en Valencia en de regeringsleiders van Andalusië en Valencia. De burgemeester van Barcelona alsmede de Catalaanse deelstaatpremier Quim Torra ontbraken.