Ex-manager Stan Lee gearresteerd om mishandeling

Morgan werd eerder al aangeklaagd voor onder meer diefstal, gesjoemel met geld en verduistering. Hij zou bijvoorbeeld de inkomsten van een signeersessie in mei vorig jaar, waar Lee in totaal meer dan 262.000 dollar (bijna 234.000 euro) voor kreeg, in eigen zak hebben gestoken. Ook zeggen de autoriteiten dat Morgan de stripmagnaat probeerde te manipuleren en hem lichamelijk en emotioneel zou hebben mishandeld. Morgans advocaat zegt dat zijn cliënt onschuldig is.

De oud-manager wordt voorgeleid aan een rechtbank in Arizona voordat hij naar verwachting wordt uitgeleverd aan de autoriteiten in Los Angeles. De borgsom bedraag 300.000 dollar, omgerekend zo'n 268.000 euro.