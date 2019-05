Géza Weisz opent eigen lunchroom

Eerder maakte hij al op Instagram bekend dat de opening zondag is. „Trots om met jullie te mogen delen dat ik 25 mei mijn allereerste restaurantje open. “’OEUF’ wordt een ontbijt en lunchzaakje waar je allemaal heerlijke ei-gerechten kunt komen eten”, schreef hij toen.

Géza is voornamelijk bekend van zijn acteerwerk. Zo speelde hij onder andere in de films Alleen maar nette mensen en Het Leven is Vurrukkulluk. Ook treedt hij regelmatig op als dj in de Amsterdamse clubscene. Zijn vader is filmregisseur Frans Weisz.