Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Na zeventien jaar het ’NOS Journaal’ te hebben gepresenteerd, besloot Rik van de Westelaken (45) in 2016 zijn baan op te zeggen, omdat hij toe was aan luchtige programma’s. Inmiddels is hij het gezicht van ’Wie is de Mol?’