’Thomas Dekker en negentien jaar oudere Nathalie uit elkaar’

Als het programma hem om een reactie vraagt, gooit hij de hoorn erop, zo is te lezen op de website. Thomas en Nathalie leerden elkaar in 2014 kennen in Amerika, waar hij was voor een wielerwedstrijd. Samen leidden ze een heus jetsetleven. Nathalie is de ex-vrouw van Maurice Marciano, de man die samen met zijn broer het kledingmerk Guess oprichtte. Tegenwoordig produceert ze films en zit ze in de kunstwereld.

Hoe lang het al uit is tussen de twee is niet duidelijk. De laatste foto van hen samen plaatste Thomas eind december op Instagram.

