Donny Roelvink showt afgetrainde lijf

Wat vooral opvalt, is dat Donny nu een enorm strak wasbordje heeft. „Ik ben zeer tevreden over mezelf en ik heb me nog nooit in mijn leven zo fit gevoeld”, schrijft hij bij de voor- en nafoto. Ook deelt hij beelden van zijn trainingen. Een overwinningsgevoel op jezelf, dat is het beste gevoel dat er is”, vertelt hij daarin onder andere.

De Goud Droog Challenge houdt in dat je binnen acht weken zo ’droog mogelijk’ wordt, wat inhoudt dat je zoveel mogelijk vet verbrandt. Dat moet gebeuren door een persoonlijk voedingsschema en trainingschema’s.