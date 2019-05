Fatima Moreira de Melo leerde Corry Konings wildplassen

„Corry belde me voor Expeditie Robinson op”, zo vertelt Fatima in RTL Boulevard. „Ze vroeg me of ik nog tips had.” En dat had Fatima wel. Ze vertelde Corry: „Bij wildplassen moet je je benen niet naast elkaar houden, maar de een voor en de ander achter.”

Fatima won het programma in 2012. Corry deed in 2018 mee, maar moest na twee weken het eiland verlaten. Ze is de oudste deelnemer van Expeditie Robinson tot nu toe.