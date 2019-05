Koningin Mathilde krijgt staande ovatie van publiek

Zaterdag was de laatste sessie van de finaleronde, waarin steeds twee violisten aan bod kwamen met een verplicht en een zelf gekozen werk. Tijdens de uitvoering van de Canadese Shannon Lee viel in de concertzaal even het licht uit, maar orkest en violiste lieten zich daardoor niet van de wijs brengen en speelden door. Lee werd door de jury uiteindelijk op de vierde plaats gezet.

Koningin Mathilde is sinds 2013 beschermvrouw van het vermaarde concours. Ze volgde in die functie koningin Fabiola op, die de muziekwedstrijd maar liefst 49 jaar lang met hart en ziel had gevolgd. Mathilde kreeg voorafgaand aan de prijsuitreiking een staande ovatie van jury en publiek voor haar inzet en persoonlijke betrokkenheid bij de wedstrijd.

Momentum

„Deze wedstrijd is een momentum voor de klassieke muziek”, aldus de koningin in een vraaggesprek met de Vlaamse omroep VRT dat zaterdag werd uitgezonden. „Uniek voor ons land en voor de wereld. Het zijn de besten die naar hier komen, zowel de kandidaten als de juryleden. Dat is zo belangrijk voor het imago van ons land.”

De officiële prijsuitreiking van de Koningin Elisabethmuziekwedstrijd vindt dinsdag plaats in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Argenteuil. Koningin Mathilde reikt de prijzen uit. Daarmee is het nog niet afgelopen, want op 4 juni is het Laureatenconcert en op 6 juni het slotconcert, dat Mathilde samen met koning Filip bijwoont.