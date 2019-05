’Knallende ruzie Brooklyn Beckham en vriendin in restaurant’

Het stel verbleef in de Franse badplaats voor het beroemde filmfestival. Een bron laat aan The Sun weten dat de ruzie erg dramatisch was. „Ze hadden een paar drankjes op en toen vlogen de beledigingen over en weer. Ze zijn allebei nog erg jong, dus alles gaat nogal hartstochtelijk op hun leeftijd. Het liep snel uit de hand, ze waren aan het schreeuwen en aan het huilen.” Hana werd inderdaad buiten het restaurant huilend door fotografen op de gevoelige plaat vastgelegd.

Volgens de bron zou Hana moeite hebben met Brooklyns bekendheid en met zijn rijkdom, Brooklyn schijnt op zijn beurt snel jaloers te worden van alle mannelijke aandacht die zij als model krijgt. Uiteindelijk kwam de beveiliging tussenbeide en werden David en Victoria ingelicht. „Ze maken zich grote zorgen om de relatie van hun zoon en zijn gefrustreerd dat al dit drama in de openbaarheid heeft plaatsgevonden.”

Uiteindelijk zouden Brooklyn en Hana het bijgelegd hebben. De twee werden eind vorig jaar voor het eerst samen gespot.