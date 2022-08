Herstelde Loretta Schrijver keert terug in Koffietijd

Premium Geschiedenis

Genie of charlatan? Athanasias Kircher

Hij was wereldberoemd in de 17 eeuw, de excentrieke Duitse Jezuietenpater Athanasias Kircher. Deze homo universalis, ofte wel man die in vele disciplines thuis is, publiceerde 40 boeken over uiteenlopende onderwerpen als Egyptische obelisken, vulkanen, magnetisme, de Toren van Babel, en de geschiede...