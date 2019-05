’Matthijs krijgt drie ton voor lezen autocue’

„Zou je ooit een roast willen maken over Matthijs?”, vroeg een van de aanwezigen zondagavond in het NTR-programma. Pannekoek zei twee problemen te hebben om Van Nieuwkerk niet een hele avond af te kunnen fakkelen: ’veel goodwill in Nederland en weinig schandalen’. „Je bent geen Gordon of Giel Beelen. Ook omdat die mensen wel karakter hebben.”

Wel greep hij het feit aan dat de talkshowhost de best cashende NPO-ster is. „Je verdient drie ton voor gewoon de autocue lezen. Dat is eigenlijk het enige wat je kan. Gewoon niet dyslectisch zijn.” Van Nieuwkerk vond dat Pannekoek beter kon. „Ik vind drie ton weinig, als je vrijwillig naar Prem Radhakishun moet luisteren”, gooide de cabaretier er bovenop.

Hij sprak de grote wens uit Peter R. de Vries een keer onder handen te nemen. „Hij heeft geweldige dingen gedaan, hij heeft onschuldige mensen uit de gevangenis gekregen. Maar tegelijkertijd vinden mensen het nog steeds een l*l.” De ideale roast-kandidaat, volgens Pannekoek.

De cabaretier deed eerder mee aan de roasts van Gordon, Giel Beelen en Johnny de Mol op Comedy Central. Hij bekende dat hij bij de roast van De Mol een grap niet heeft durven maken. Van Nieuwkerk drong aan, maar Pannekoek liet zich niet verleiden tot uitspraken. „Alsof het jou het wat kan schelen als mijn carrière straks klaar is”, lachte hij.