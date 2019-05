Taylor Swift wil geen vragen beantwoorden over kinderwens

Als een journalist van de Duitse RTL opwerpt of dertig worden misschien een ommekeer in haar leven teweegbrengt en vervolgens vraagt: „Wil je op een dag moeder worden, wil je kinderen?”, is Taylor duidelijk geïrriteerd. „Ik denk niet dat mannen deze vraag krijgen als ze dertig worden. Dus ik ga daar nu geen antwoord op geven.”

Toch wil ze wel iets kwijt over haar gevoel bij dertig worden. „Ik hoor van anderen dat als je in de dertig bent, dat je dan minder stress en angsten hebt dan in je twintiger jaren. Ik vind ook dat we als we twintig zijn we ervaringen op willen doen, onszelf uit willen proberen, mislukken en fouten maken. Ik hoop dat ik dat na mijn dertigste ook blijf doen.”

Taylor Swift heeft op dit moment een relatie met Joe Alwyn.