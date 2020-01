Richy Brown haalt uit naar The voice of Holland

„Als je al zoveel hebt geprobeerd en je bent al 37, dan gaat het hem waarschijnlijk ook niet worden”, luidt het commentaar van coach Anouk na afloop van Richy’s battle. „Waarom wordt The Voice Senior dan gemaakt? Muziek kent geen leeftijd. En dat ook nog van Anouk, die ik als coach zo hoog had zitten”, schrijft hij op Facebook.

De zanger had niet van tevoren kunnen bedenken dat hij een maand lang van zichzelf zou balen als nawee van de beslissing om mee te doen met het programma. „Omdat er daadwerkelijk geen enkele goede reden werd gegeven waarom ik niet door zou moeten en ik had dat gewoon moeten zeggen. Ik heb geen enkel inhoudelijk kritiekpunt gekregen op mijn optreden”, schrijft Richy.

De zanger weet maar al te goed hoe het is om jong en onervaren mee te doen aan een talentenjacht, zo was hij zelf ooit kandidaat bij X Factor. „Meedoen aan The Voice is lastig als je al wat dingen gedaan hebt in de muziek”, legt hij uit. „Talpa wil graag bekende gezichten in de Blind Auditions hebben en laat dus jaarlijks iets te enthousiaste redacteuren opbellen die je moeten overhalen mee te doen. Veel van mijn collega’s branden zich er niet aan en ik bedankte ook jarenlang voor de eer. Het is namelijk de intentie van The Voice om een níeuw talent te laten winnen.”

Spijt van zijn deelname heeft hij niet, maar wel van iets anders: „Ik heb spijt van het geen reactie geven. Er werd zoveel onzin uitgekraamd en ik heb er op dat podium niets van gezegd.”

In zijn epistel op Facebook krijgt coach Lil Kleine er ook nog flink van langs. „Het commentaar op Lil Kleine vind ik terecht, hij is een slechte coach”, aldus de zanger. „Heeft weinig verstand van zang, is niet gemotiveerd naar zijn kandidaten en weet zich absoluut niet te verwoorden (gek voor een rapper trouwens).”

Toch vindt Richy het niet helemaal eerlijk dat de coach momenteel onder vuur ligt in de media. „Hij wordt afgemaakt in de media. Maar wie is toch die visionair die ooit het idee had dat Lil Kleine een goede aanvulling op het coachteam zou zijn? Wie was verantwoordelijk voor zijn screening? Wat ik wil zeggen: voordat Jorik de klus accepteerde (en geef hem eens ongelijk) was er iemand die hem de klus aanbood. Niet helemaal eerlijk dus dat Jorik alle schuld krijgt.”