Ex Connie Witteman heeft alweer nieuwe vriendin

Hij vertelde namelijk dat er naast het beslag dat op vijftien panden is gelegd, Connie nu ook beslag heeft laten leggen op de scooter van zijn dochter en op de bankrekening van zijn ex. Eugène laat vervolgens weten: „Je moet aan twee dingen niet komen: aan mijn dochter en aan mijn vriendin. (...)Op zich kan ze nu op niks meer beslag leggen, behalve op mijn fiets en op mijn vriendin.”

Wie de vrouw in kwestie is, is niet duidelijk. Connie en de zeventien jaar jongere Eugène gingen op Eerste Kerstdag na een relatie van vijf jaar uit elkaar.