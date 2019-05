Ⓒ BSR Agency

In januari van dit jaar overleed de Franse componist MICHEL LEGRAND. Volgende maand brengt COR BAKKER een hommage aan de man die de wereld verrijkte met nummers als I Will Wait For You en Summer of 42. Fijne herinneringen heeft Cor echter niet aan de eenmalige samenwerking die hij ooit had met het muzikale genie. „Het was één groot stuk chagrijn.”