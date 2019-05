’Slippertje O.J. Simpson was reden voor scheiding Kris Jenner’

In Who Killed Nicole? vertelt Pardo dat O.J. ooit tegen hem opschepte dat hij tijdens zijn huwelijk met Nicole een slippertje maakte met Kris Jenner. Die was op dat moment nog getrouwd met Robert, de vader van Kourtney, Kim, Khloé en Rob Kardashian. Beide huwelijken zouden door het overspel stuk zijn gelopen.

Kris en Robert Kardashian gingen in 1991 uit elkaar, Nicole en O.J. het jaar erop. In 1994 werd Nicole vermoord. O.J. was de hoofdverdachte in die zaak, Robert een van zijn advocaten.