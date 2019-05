Patricia Arquette weigerde te diëten voor hoofdrol

„Ik had zoiets van: deze vrouw is een moeder, ze is getrouwd, ze heeft drie kinderen. Nee!”, aldus Patricia. „Maar dat is altijd de verwachting, dat je een bepaald uiterlijk hebt. Je kunt iemand van veertig spelen, maar dan moet je wel iemand van veertig zijn die eruit ziet als dertig.”

De actrice speelde van 2005 tot 2001 medium Allison DuBois in de paranormale serie. Voor een van haar recentere rollen, die van Tilly Mitchell in gevangenisserie Escape At Dannemora, kwam ze juist flink wat gewicht aan. Ze vertelt dat ze met haar vollere figuur heel anders werd bekeken in het echte leven. „Je wordt behandeld als onzichtbaar, alsof je niet eens bestaat.”

In haar rol van Tilly had ze seksscènes met tegenspelers Benicio Del Toro en Paul Dano. „Ik wilde die echt graag spelen. Ik was flink aangekomen, maar het was de eerste seksscène waar ik helemaal geen lichaamsmake-up droeg. Het maakte me niet uit. Wie zijn wij om uit te maken wie er seksueel mag zijn en wie niet?”