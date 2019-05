5 Seconds of Summer treedt op bij Qmusic

5 Seconds of Summer, bekend van onder meer Youngblood en Who Do You Love, is niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Het nieuwe nummer Easier dat vorige week uitgebracht werd, is op dit moment de Alarmschijf bij Qmusic.

The Qube is een intiem optreden waarbij luisteraars de kans krijgen om een artiest van wereldformaat van dichtbij mee te maken. Robbie Williams, Ed Sheeran, The Script, Dua Lipa en John Legend en onlangs Armin van Buuren stonden in eerdere edities van the Qube.